Птицеводы заявили, что за I полугодие снизили отпускные цены на яйца на 8-10%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российские птицеводческие предприятия за первое полугодие по сравнению с началом года снизили отпускные цены на яйца на 8-10%, сообщила журналистам гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

По данным союза, производство яиц и мяса птицы в этом году соответствует потребностям внутреннего рынка, спрос удовлетворяется в полном объеме.

"Птицефабрики, приостановившие работу в прошлом году из-за вспышек гриппа птиц, находятся в процессе восстановления", - сказала она.

Как считает гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, снижение цен на яйца может свидетельствовать об избыточном предложении по сравнению со спросом.

"Рынок балансируется, чему способствует увеличение доли реализации яиц по долгосрочным контрактам. Это делает ситуацию более предсказуемой, позволяя оптимизировать как объемы производства в соответствии со спросом со стороны торговли, так и затраты", - сказал он, отметив, что в настоящее время союз не видит предпосылок для роста цен на яйца вне общих макроэкономических трендов и сезонных колебаний, связанных с потребительскими предпочтениями.

Как сообщил Росстат, с 25 июня по 1 июля цены на яйца снизились на 1% против 1,1% неделей ранее. С начала года яйца подешевели на 15,2%.

Производство яиц в стране в мае составило 4,1 млрд штук, что на 3,2% меньше, чем годом ранее. По сравнению с апрелем этого года производство выросло на 6,4%. За пять месяцев сохраняется отрицательная динамика - снижение составило 2,6%, до 18,7 млрд яиц.