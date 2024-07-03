Акционеры "ФосАгро" одобрили максимальный вариант дивидендов из трех предложенных

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов по результатам 2023 года и первого квартала 2024 год в размере 309 рублей на акцию - по верхней границе рекомендованного советом директоров диапазона.

Датой закрытия реестра для получения дивидендов утверждено 11 июля, сообщила компания.

Общая сумма выплат составит 40 млрд рублей.

В апреле "ФосАгро" отложила вопрос о финальных дивидендах за 2023 год "на фоне оттока ликвидности в четвертом квартале" (свободный денежный поток компании за этот период был отрицательным). По итогам первого квартала FCF вернулся в положительную зону, составив 1,8 млрд рублей. И совет директоров вынес нестандартную для российской корпоративной практики рекомендацию по распределению прибыли: акционерам было предложено выбрать размер дивидендов из трех вариантов: 165, 234 или 309 рублей на акцию либо проголосовать против каждого из предложенных вариантов.

Менеджмент "ФосАгро" ожидает улучшения FCF со II квартала на фоне сезонного роста спроса и чуть более высоких ценовых уровней, говорил в июне журналистам замгендиректора компании по финансам и международным проектам Александр Шарабайко.

"ФосАгро" планирует и далее следовать дивидендной политике и платить дивиденды ежеквартально, отмечал он.

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1 до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. Нижний порог для дивидендов - 50% от скорректированной чистой прибыли.

Соотношение чистого долга к EBITDA компании на конец I квартала выросло до 1,58х с 1,2х по итогам 2023 года.

Уставный капитал "ФосАгро" разделен на 129 млн 500 тыс. обыкновенных акций номиналом 2,5 руб.

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, она является супругой ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.