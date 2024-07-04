Руководители ФРС не готовы начать снижение ставки без дальнейших сигналов спада инфляции

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Руководителям Федеральной резервной системы (ФРС) необходимы дальнейшие свидетельства замедления инфляции в США, чтобы приступить к смягчению денежно-кредитной политики, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 11-12 июня.

Обсуждая перспективы политики Федрезерва, участники заседания отмечали, что прогресс в замедлении инфляции в этом году оказался более медленным, чем ожидалось в декабре. Они подчеркивали, что не считают целесообразным снижение базовой процентной ставки до появления дополнительной информации, которая даст им больше уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю ФРС в 2%.

Американский ЦБ сохранил ставку на уровне 5,25-5,5% годовых на июньском заседании. Она находится на максимальном уровне за 23 года.

Медианный прогноз руководителей Федрезерва, опубликованный по итогам заседания, предполагает, что ставка будет уменьшена на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году и на 100 б.п. в 2025 году.

Трейдеры ждут двух снижений ставки ФРС в этом году, отмечает Market Watch. Шансы на уменьшение ставки в сентябре оцениваются рынком в 70%.

На июньском заседании руководители американского ЦБ высказывали различные мнения относительно того, насколько долго Федрезерву следует удерживать ставку на текущем уровне, говорится в протоколе.

"Участники заседания отмечали неопределенность относительно перспектив экономики и того, как долго сохранение ограничительной политики будет целесообразным. Некоторые из руководителей ФРС подчеркивали необходимость проявить терпение, позволив денежно-кредитной политике ограничить спрос в экономике и инфляционное давление", - отмечается в документе.

Несколько участников заседания высказали мнение о том, что в случае сохранения устойчивой инфляции или ее усиления, может потребоваться повышение базовой ставки. Другие руководители Федрезерва говорили, что ЦБ должен быть готовым отреагировать с помощью монетарной политики на "потенциальное ослабление экономики".

Обсуждая динамику потребительских цен в США, руководители ФРС сошлись во мнении о том, что, хотя инфляция остается повышенной, можно говорить о сдержанном прогрессе в ее замедлении в последние месяцы.

Они соглашались, что некоторые экономические сигналы, в том числе касающиеся рынка труда, говорят в пользу мнения о сокращении ценового давления, отмечается в протоколе.

Следующее заседание ФРС состоится 30-31 июля.