Глава ФРС ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США для снижения процентных ставок требуется больше благоприятных данных о динамике инфляции, полагает председатель ФРС Джером Пауэлл. Текст его выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом опубликован на сайте регулятора.

Федрезерв и ранее заявлял, что снижение ставок не будет целесообразным до тех пор, пока он не обретет большей уверенности в замедлении инфляции.

"Поступившие данные за первый квартал не способствуют такому росту уверенности, - сказал Пауэлл сенаторам. - Однако последние данные об инфляции показали некоторый умеренный прогресс, и дальнейшие благоприятные данные укрепили бы нашу уверенность в том, что она стабильно движется к [целевым] 2%".

При этом ускорение инфляции не единственный риск для американской экономики, отметил глава ЦБ.

"Запоздалое или недостаточно существенное ослабление ограничений в рамках ДКП может привести к излишнему снижению экономической активности и занятости, - сказал он. - Рассматривая возможность корректировки целевого диапазона ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate), Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжит тщательное анализировать поступающие данные и их возможное влияние на меняющиеся перспективы, баланс рисков и подходящую траекторию ДКП".

Вместе с тем преждевременное или чрезмерное ослабление ограничений может привести к остановке прогресса или даже откату в борьбе с инфляцией, считает Пауэлл.

ФРС продолжит принимать решения о процентных ставках на каждом заседании отдельно, добавил он.