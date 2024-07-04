Акционеры "Росгосстраха" решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО СК "Росгосстрах" на годовом общем собрании приняли решение не распределять полученную по итогам 2023 года чистую прибыль и дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать, говорится в сообщении компании.

При этом, как ранее отмечал "Интерфаксу" генеральный директор "Росгосстраха" Максим Шепелев, "возможность выплаты промежуточных дивидендов в течение года не исключена". "В дивидендной политике компания ориентируется не на привязку к формальным датам годовых собраний, а на нормативы достаточности капитала и обеспечение стабильности деятельности", - пояснял Шепелев агентству.

Чистая прибыль "Росгосстраха" по МСФО в 2023 году снизилась на 6% до 4,603 млрд рублей с 4,921 млрд рублей в 2022 году, согласно отчетности страховщика.

Аудиторской организацией ПАО СК "Росгосстрах" на 2024 год решением акционеров назначено АО "Технологии Доверия - Аудит".

ПАО СК "Росгосстрах" входит в группу ВТБ. Банку "Открытие" принадлежит более 99% в капитале ПАО "Росгосстрах", миноритарным акционерам – менее 1% в капитале страховщика. По итогам 2023 года "Росгосстрах", согласно данным ЦБ, занял 8-е место по объему собранных премий среди российских страховщиков с показателем 86,9 млрд рублей.