Совет директоров "Росгосстраха" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" рекомендовал акционерам не распределять полученную по итогам 2023 года чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года, сообщила компания.

При этом, как пояснили "Интерфаксу" в "Росгосстрахе", возможность выплаты промежуточных дивидендов в течение года не исключена.

"В дивидендной политике компания ориентируется не на привязку к формальным датам годовых собраний, а на нормативы достаточности капитала и обеспечение стабильности деятельности. Так, дивиденды за 2022 год были выплачены не летом 2023 года, а месяц назад - с учетом успешных итогов 2023 года. Результаты работы в текущем году продолжают превосходить ожидания: за четыре месяца 2024 года "Росгосстрах" показал темп роста премий в 113% к аналогичному периоду прошлого года, наш уровень расходов снизился на 1,8%, а чистая прибыль составила 3,2 млрд рублей, что на 0,9 млрд лучше показателя за аналогичный период предыдущего года", - сказал агентству генеральный директор СК "Росгосстрах" Максим Шепелев.

"Таким образом, мы не исключаем возможности выплаты промежуточных дивидендов в течение года при сохранении положительной динамики бизнеса и финрезультата и с учетом актуализированных расчетов достаточности капитала (поскольку с 1 июля 2024 года произойдет ужесточение требований регулятора к расчету требуемого капитала под кредитные и рыночные риски)", - также заявил Шепелев.

Датой проведения годового собрания акционеров назначено 30 июня 2024 года, оно пройдет в заочной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 7 июня.

В повестку ГОСА "Росгосстраха" войдут следующие вопросы: о распределении прибыли, об избрании членов совета директоров, об избрании членов ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации, а также об участии страховщика в других организациях.

Чистая прибыль "Росгосстраха" по МСФО в 2023 году снизилась на 6%, до 4,603 млрд рублей с 4,921 млрд рублей в 2022 году, согласно отчетности страховщика.

ПАО СК "Росгосстрах" входит в группу ВТБ. Банку "Открытие" принадлежит более 99% в капитале ПАО "Росгосстрах", миноритарным акционерам - менее 1% в капитале страховщика. По итогам 2023 года "Росгосстрах", согласно данным ЦБ, занял 8-е место по объему собранных премий среди российских страховщиков с показателем 86,9 млрд рублей.