Сбербанк в июне выдал потребительских кредитов на 272,5 млрд рублей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк, по предварительным данным, в июне выдал потребительских кредитов на 272,5 млрд рублей (319 млрд рублей в мае), заявил журналистам в кулуарах финансового конгресса ЦБ первый зампредседателя банка Кирилл Царев.

"За июнь мы выдали где-то около 270 млрд. Мы видим, что с начала года у нас прирост где-то 12%, если мы сравниваем в том числе наши показатели", - сказал он.

"Вместе с тем он (портфель - ИФ) остается стабильным, мы не видим ни снижения, ни какого-то его увеличения. Средний чек чуть-чуть стал меньше, но количество клиентов, кто хочет получить потребительский кредит, остается по-прежнему большим", - добавил Царев.

Количество выданных потребкредитов в июне составило 2,3 млн, что сопоставимо с показателем мая.