Сбербанк в июне нарастил темпы роста ипотеки до 28%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк, по предварительным данным, в июне нарастил ипотеку на 387,9 млрд рублей, что на 28% больше показателя за май (278,3 млрд рублей), сообщил первый заместитель председателя Сбербанка Кирилл Царев.

"Мы ожидали, что именно в июне объем ипотечных кредитов вырастет, он превысил 350 млрд руб., с одной стороны. С другой стороны, это следствие последнего месяца окончания госпрограммы", - сказал он журналистам в кулуарах финансового конгресса Банка России.

"Нельготная ипотека, с учетом высоких процентных ставок, она, конечно, по сути стагнирует", - добавил он.