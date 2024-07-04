Набиуллина отметила усложнение ситуации с трансграничными платежами

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с трансграничными платежами усложнилась, что приводит к росту издержек и удорожанию импортных товаров, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Ситуация с трансграничными платежами усложнилась в последнее время, об этом говорят, прежде всего, экспортеры. Здесь, конечно, бизнес ищет решения, адаптируется, мы им помогаем, чем можем", - сказала она.

По словам Набиуллиной, затруднения на рынке трансграничных платежей ведут к росту транзакционных издержек и, как следствие, удорожанию импортных товаров.

Она также заявила, что риски полной финансовой изоляции РФ могут возникнуть только при условии, что мировой рынок перестанет покупать товары российского экспорта.