Половина предприятий с внешними расчетами во II квартале увидели ухудшение ситуации с платежами

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Около половины российских предприятий, осуществляющих расчеты с иностранными контрагентами, сообщили об ухудшении ситуации с внешними платежами во втором квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом. Таковы результаты опроса в рамках проводимого Банком России регулярного мониторинга предприятий. Об этом сообщил ЦБ в очередном выпуске доклада о региональной экономике.

В наибольшей степени такую динамику отмечали предприятия химической промышленности, а также производители машин и оборудования.

В июле четверть опрошенных предприятий-экспортеров сталкивались с трудностями при расчетах с иностранными контрагентами. В качестве основных проблем с платежами в валютах дружественных стран респонденты ЦБ отмечали блокировку или возврат платежей, а также долгие сроки их зачисления, говорится в докладе.

Усложнение ситуации с логистикой и международными расчетами на фоне усиления санкционного давления ЦБ называет в качестве фактора негативного влияния на динамику экспорта наряду с неблагоприятной конъюнктурой на рынках некоторых товаров. В целом в первом полугодии 2024 г. объем российского экспорта в стоимостном выражении сократился на 0,4% г/г.