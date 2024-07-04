МосБиржа введет маркировку "зеленых" облигаций

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа планирует промаркировать облигации сектора устойчивого развития, дополнив тикер таких бумаг соответствующим буквенным обозначением, сообщила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи Елена Курицына.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы бумаги, отвечающие требованиям к ценным бумагам устойчивого развития, имели дополнительное символическое обозначение в торговой системе. Чтобы тикер дополнялся каким-то буквенным обозначением. Сейчас обсуждаем, какая правильная буква будет демонстрировать бумагу устойчивого развития", - сказала Курицына в ходе Финансового конгресса Банка России.

Информацию о том, что бумага включена в этот сектор, можно найти на сайте, но в приложениях брокеров этого не видно, отметила она. "Нам кажется, что это может быть достаточно хорошая дополнительная маркировка", - добавила старший управляющий директор биржи.

МосБиржа думает над выбором между буквами "E" (environment) и "S" (sustainability) для маркировки таких бумаг, сказала Курицына "Интерфаксу" в кулуарах форума.

Сейчас в секторе устойчивого развития МосБиржи обращаются 34 выпуска облигаций 16 эмитентов объемом 397,6 млрд рублей.