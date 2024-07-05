"ВсеИнструменты.ру" провела IPO по нижней границе ценового диапазона

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ПАО "ВИ.ру" провело IPO по нижней границе ценового диапазона – 200 рублей за акцию, что соответствует капитализации бизнеса компании в 100 млрд рублей, говорится в ее пресс-релизе.

Free float по итогам IPO составит порядка 12%.

27 июня компания установила ценовой диапазон IPO в 200-210 руб./акция.

"При определении финальной цены предложения, несмотря на переподписку книги заявок по верхнему ценовому диапазону в несколько раз, основатели компании приняли решение о предложении по нижней границе, чтобы обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале ее публичной истории", - сообщил гендиректор компании Валентин Фархутдинов, слова которого приведены в релизе.

Торги акциями "Ви.Ру" начнутся 5 июля в 16:00 по Москве. Акции компании включены в первый уровень листинга Мосбиржи c тикером VSEH.

"К истории нашего прибыльного роста присоединились новые акционеры – крупнейшие частные фонды, управляющие компании, ПИФы, пенсионные фонды, страховые компании и розничные инвесторы", - добавил Фахрутдинов.

При этом компания обеспечила "сбалансированную аллокацию" между розничными и институциональными инвесторами: аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов – порядка 15%; аллокация сотрудникам и партнерам компании составила примерно 6%.

Заявки на приобретение до 5 акций включительно удовлетворены полностью. Инвесторы, подавшие заявки на более чем 5 акций, получили долю, пропорциональную их размеру заявки в общем объеме спроса.

Компания взяла на себя стандартные обязательства lock-up сроком на 180 дней. Механизм стабилизации биржевых торгов акциями в размере до 15% от объема проданных в рамках предложения бумаг будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

"ВсеИнструменты.ру" работает с 2011 года, занимается онлайн-торговлей товарами в сфере DIY. Сеть компании насчитывает более 1 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ), расположенных более чем в 300 городах, включая все города-миллионники (в том числе Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др.), складская инфраструктура состоит из 23 складов в различных регионах РФ. Ассортимент товаров группы насчитывает по итогам 2023 года более 1,5 млн уникальных SKU от 15 тыс. брендов. Количество заказов по итогам прошлого года составило около 22,7 млн заказов.