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"ВсеИнструменты.ру" в 2024 году нарастил выручку на 28% до 170 млрд рублей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") в 2024 году согласно управленческой отчетности превысила 170 млрд рублей, увеличившись на 28%, говорится в сообщении компании.

Валовая маржинальность по итогам года составила около 30%.

Ранее компания прогнозировала выручку за год в диапазоне 165-170 млрд рублей с рентабельностью валовой прибыли на сопоставимом уровне с 9 месяцами 2024 года (порядка 30%).

Операционные результаты за год компания планирует представить до конца февраля, отчетность по МСФО - в апреле.

"В целях адаптации стратегии к актуальным экономическим реалиям в октябре-ноябре 2024 года компания провела стратегическую сессию, где были представлены инициативы по существенному увеличению прибыльности компании. По ее итогам компания выделила ряд инициатив, направленных на рост финансовой эффективности взаимодействия с партнерами, а также рост доли высокомаржинальных товаров с целью увеличения их выручки и повышения валовой маржинальности по компании", - говорится в сообщении компании.

Так, "ВИ.ру" займется оптимизацией своего ассортимента через сокращение избыточных позиций и расширение ассортимента для B2B-клиентов, продолжит развивать СТМ, а также улучшит условия сотрудничества с поставщиками (в частности, может заняться развитием сотрудничества с небольшими поставщиками и увеличит заключение новых контрактов с российскими производителями).

"ВсеИнструменты.ру" работает с 2011 года, занимается онлайн-торговлей товарами в сфере DIY. Сеть компании насчитывает более 1 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ), расположенных более чем в 300 городах, включая все города-миллионники (в том числе Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др.), складская инфраструктура состоит из 23 складов в различных регионах РФ. Ассортимент товаров группы насчитывает по итогам 2024 года более 1,63 млн уникальных SKU.

В начале июля 2024 года "ВИ.ру" провела IPO по нижней границе ценового диапазона – 200 рублей за акцию, что соответствует капитализации бизнеса компании в 100 млрд рублей.

ПАО "ВИ.ру" ВсеИнструменты.ру ВИ.ру
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