Биржевые цены на Аи-95 выросли на 5,11%, на Аи-92 - на 3,2% за неделю
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 5,11% - до 67 229 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,2%, до 56 101 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|01.07.2024
|02.07.2024
|% к пр. д.
|03.07.2024
|% к пр. д.
|04.07.2024
|% к пр. д.
|05.07.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|63958
|64953
|1,56
|65841
|1,37
|66797
|1,45
|67229
|0,65
|5,11
|Регуляр-92
|54364
|55384
|1,88
|56324
|1,7
|56847
|0,93
|56101
|-1,31
|3,2
|ДТ-летнее
|61245
|61451
|0,34
|62283
|1,35
|62318
|0,06
|61922
|-0,64
|1,11
|Мазут топочный
|30936
|31223
|0,93
|32102
|2,82
|31063
|-3,24
|32180
|3,6
|4,02
|Авиатопливо
|77456
|80801
|4,32
|81547
|0,92
|82036
|0,6
|78422
|-4,41
|1,25
|СУГ
|18802
|19633
|4,42
|21187
|7,92
|23766
|12,17
|22671
|-4,61
|20,58
Цены приведены по национальному индексу