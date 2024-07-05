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Биржевые цены на Аи-95 выросли на 5,11%, на Аи-92 - на 3,2% за неделю

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 5,11%, на Аи-92 - на 3,2% за неделю
Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 5,11% - до 67 229 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,2%, до 56 101 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

01.07.2024 02.07.2024 % к пр. д. 03.07.2024 % к пр. д. 04.07.2024 % к пр. д. 05.07.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 63958 64953 1,56 65841 1,37 66797 1,45 67229 0,65 5,11
Регуляр-92 54364 55384 1,88 56324 1,7 56847 0,93 56101 -1,31 3,2
ДТ-летнее 61245 61451 0,34 62283 1,35 62318 0,06 61922 -0,64 1,11
Мазут топочный 30936 31223 0,93 32102 2,82 31063 -3,24 32180 3,6 4,02
Авиатопливо 77456 80801 4,32 81547 0,92 82036 0,6 78422 -4,41 1,25
СУГ 18802 19633 4,42 21187 7,92 23766 12,17 22671 -4,61 20,58

Цены приведены по национальному индексу

Аи-92 Аи-95 СПбМТСБ
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