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Биржевые цены на Аи-95 снизились впервые с начала июня

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин по территориальному индексу европейской части России впервые за продолжительное время пошли вниз, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Аи-95, непрерывно дорожавший с 5 июня, в понедельник подешевел на 0,2%, до 67 722 рублей за тонну.

Цены на Аи-92 снижаются вторую сессию кряду: относительно закрытия пятницы его биржевая стоимость снизилась на 4,2%, до 54 091 рубля за тонну.

Средняя цена 92-го бензина по индексу европейской части страны заложена в формуле расчета демпферных выплат. За прошедшие шесть сессий июля она составляет 55 055 рублей за тонну, что значительно ниже предельного значения, при котором демпфер "обнуляется", - 58 650 рублей за тонну.

СПбМТСБ Аи-92 Аи-95
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