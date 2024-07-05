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В мире число нефтегазовых буровых установок в июне выросло впервые за 4 месяца

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в июне увеличилось впервые за четыре месяца, сообщила американская нефтесервисная компания Baker Hughes.

В среднем в июне в мире работало 1707 установок против 1675 в апреле. При этом июньский уровень на 93 ниже показателя за июнь 2023 года.

В США число в июне снизилось на 14 относительно предыдущего месяца и составило 588. В Канаде - выросло на 41, до 161.

Количество буровых на Ближнем Востоке за минувший месяц повысилось на 1 (до 342), в Латинской Америке - на 4 (до 161), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4 (до 230). При этом в Европе их число сократилось на 4 (до 119), в Африке - на 1 (до 105).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число работающих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2023 году увеличилось по итогам третьего года подряд. Показатель вырос до 1814 по сравнению с 1747 в 2022 году.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624. Минимум зафиксирован в 2020 году - 1352 установки.

Baker Hughes США
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