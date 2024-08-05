Число нефтегазовых буровых в мире в июле выросло второй месяц подряд

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Число действующих в мире нефтяных и газовых буровых установок в июле выросло второй месяц подряд, согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце работало 1713 установок против 1707 в июне. При этом июльский уровень на 106 ниже показателя за тот же месяц 2023 года.

В США число в июле снизилось на две относительно предыдущего месяца и составило 586. В Канаде показатель увеличился на 32 - до 193.

Количество буровых на Ближнем Востоке за минувший месяц повысилось на три (до 345), в Африке - также на три (до 108). При этом в Европе их число сократилось на одну (до 118), в Латинской Америке - на семь (до 154), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 21 (до 209).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число работающих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2023 году увеличилось по итогам третьего года подряд. Показатель вырос до 1814 по сравнению с 1747 в 2022 году.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624. Минимум зафиксирован в 2020 году - 1352 установки.