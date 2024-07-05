Бывший завод германской Leoni в Нижегородской области возобновил производство автокомпонентов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ООО "Завод Линк" (ранее - ООО "Леони Рус", г. Заволжье) возобновил производство автокомпонентов, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Предприятие "Линк" – правопреемник иностранной компании "Леони". Ранее предприятие являлось одним из трех ведущих в стране по выпуску жгутов проводов, но в 2022 году по решению иностранных акционеров остановило производство продукции. В прошлом году компанию выкупил нижегородский инвестор, который оценил перспективы рынка и потенциал развития автомобилестроения в стране и принял решение возобновить производство", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора области Андрея Саносяна.

Проектная мощность производства – 300 тыс. машинокомплектов в год, выйти на нее планируется не ранее 2025 года. До конца этого года на заводе планируется выпустить 50 тыс. машинокомплектов.

По словам собственника завода Ильи Чернева, компания также ведет собственные разработки. Особое внимание планируется уделить развитию инжиниринговых компетенций полного цикла. В настоящее время специалисты компании разрабатывают жгуты проводов для электромобиля "Атом", поставка продукции для которого планируется в следующем году.

"Также мы ведем переговоры с белорусско-китайским предприятием "БелДжи" и автомобильным заводом "Урал". А пока плотно сотрудничаем с "АвтоВАЗом" – изготавливаем жгуты проводов для модельного ряда автомобилей "Лада", - цитирует пресс-служба Чернева.

Как сообщалось, завод Leoni весной 2022 года приостановил производство из-за нехватки импортных комплектующих и падения объема заказов. Основным заказчиком продукции предприятия в период его работы до ухода иностранцев из РФ был "АвтоВАЗ" в составе альянса с Renault и Nissan.

В феврале 2024 года предприятие, ранее принадлежавшее французской Leoni Wiring Systems France (62,49%), а также немецким Leoni Bordnetz-Systeme GmbH (37,49%) и Leoni Bordnetze Verwaltungs GmbH (0,015%), перешло под контроль нижегородского ООО "Импульс".

ООО "Импульс", зарегистрированное в 2011 году, специализируется на управлении недвижимостью. Компания в равных долях принадлежит Денису и Илье Черневым. Последний, в частности, является гендиректором и бенефициаром официального дилера нижегородского производителя жгутов ООО "Завод Инком" - ООО "Автопромжгут".