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Доля имеющих сбережения россиян за полтора года выросла на 3 п.п.

Доля граждан с накоплениями в наличных постепенно сокращается

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Доля россиян, имеющих сбережения в 2024 году, увеличилась на 3 процентных пункта по сравнению с декабрем 2022 года, говорится в совместном исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и холдинга "РОМИР" под названием "Новое российское общество: динамика настроений граждан".

С 2010 года доля респондентов, имеющих какие-либо сбережения, выросла в 1,8 раза (с 30% до 55%).

Обширный социологический опрос был проведен в мае 2024 года на базе Лонгитюдной системы "РОМИР" - социально-измерительной системы, которая позволяет проанализировать "настроения" в обществе в динамическом развитии, с учетом всех особенностей и сегментаций по социально-демографическим характеристикам, стилю жизни, ценностям и другим критериям.

Доля респондентов, не имеющих никаких сбережений, сократилась в 1,2 раза по сравнению с концом 2022 года.

При этом по доле населения, имеющего сбережения, Россия все еще отстает от многих развитых и развивающихся стран, в том числе от Японии (83%), Австралии (76%), Германии (70%), Индии (69%) и США (68%). По мнению авторов исследования, такое отставание свидетельствует о значительном потенциале стимулирования сбережений и привлечения капитала от населения в экономику.

Существенно выросла доля респондентов с большим объемом накоплений, которых хватило бы на проживание всей семьи в течение более чем 6 месяцев - с 21% до 32%, причем больше всего их среди жителей Москвы, Петербурга и других городов-миллионников. В населенных пунктах с населением менее 1 млн человек доля респондентов без сбережений возросла до 35%.

Доля имеющих сбережения выше всего среди представителей старшего (59-78 лет) поколения (в опросе участвовали респонденты до 64 лет) - 64%. Кроме того, среди респондентов старшего поколения наблюдается наибольшая доля тех, кто имеет сбережения, которых хватило бы на проживание семьи в течение более чем 6 месяцев (27%). Для сравнения: у поколения X (38-58 лет) этот показатель составляет 54%, а у поколения Y (20-37 лет) - лишь 49%.

У 67% респондентов со средним уровнем дохода есть сбережения. Кроме того, в группе со средним уровнем дохода наибольший процент респондентов имеют сбережения, которых хватило бы на проживание в течение более чем 6 месяцев (33%). Между тем почти половина россиян с низким доходом не имеет никаких сбережений. Доля респондентов со сбережениями, которых хватило бы на проживание в течение более чем 6 месяцев, в группе с низким доходом ниже всего (5%).

Больше всего респондентов, имеющих какие-либо сбережения, по данным исследования, проживает в Дальневосточном (71%), Уральском (54%) и Сибирском (52%) федеральных округах. Меньше всего - в Приволжском (49%), Северо-Западном (48%) и Северо-Кавказском (45%) федеральных округах.

Доля имеющих сбережения женщин немного больше, чем мужчин, - 55% против 53%.

Как отмечается в обзоре, вступление в брак стимулирует склонность к сбережениям: 57% замужних/женатых респондентов имеют сбережения, против 49% среди холостых. При этом объем накоплений постепенно сокращается по мере увеличения количества детей в семье. Более половины респондентов (63%) с тремя и более детьми вообще не имеют никаких сбережений.

Самым популярным способом накопления на 2024 год являются вклады и накопительные счета в российских банках (56% против 51% на конец 2022 года). Менее половины россиян используют наличные в рублях как средство накопления (48%).

Более половины представителей поколений 18-19 (поколение Z, зумеры) и 20-37 лет (поколение Y) в качестве основного средства накопления используют наличные в рублях.

Доля респондентов с накоплениями во вкладах в российских банках с возрастом постепенно растет, а доля респондентов с накоплениями в наличных, наоборот, сокращается. Наличные в валюте не являются значимым способом сбережения ни для одного поколения.

Более половины россиян с низким уровнем дохода (53%) используют наличные в рублях в качестве средства сбережения. Россияне с высоким уровнем дохода больше других инвестируют в покупку ценных бумаг (18%), недвижимости в РФ (7%), а также больше хранят свои сбережения в наличных в валюте (12%). Процент использования таких средств, как покупка недвижимости в РФ и наличные в валюте, постепенно растет с уровнем дохода.

Сильно вырос уровень неопределенности относительно планов использования кредитных инструментов: 25% респондентов затрудняются дать ответ. "Возможно, это связано с ростом ставок по кредитам", - отмечается в исследовании. Всего 3% россиян планируют увеличить использование кредитных инструментов. При этом доля респондентов, планирующих отказаться от кредитов, сократилась в 1,2 раза (с 43% до 36%).

Представители поколения 18-19 лет чаще других планируют использовать кредитные инструменты: 31% опрошенных "зумеров" собираются их использовать в таком же объеме или использовать их больше. Среди представителей поколения X (38-58 лет) и старшего поколения меньше всего доля тех, кто планирует пользоваться кредитными инструментами. Уровень неопределенности в использовании кредитных инструментов постепенно снижается с возрастом.

Порядка 27% россиян с высоким доходом планируют пользоваться кредитными инструментами в таком же объеме либо использовать их больше. Уровень неопределенности относительно использования кредитных инструментов постепенно снижается сростом уровня дохода.

Среди жителей Москвы и Петербурга больше всего доля неопределившихся в отношении планов использования кредитных инструментов - 29%.

Доля женщин, не планирующих использовать кредиты, немного выше, чем мужчин: 38% среди женщин и 35% среди мужчин. "В сочетании с тем, что женщины имеют более высокую долю сбережений по сравнению с мужчинами, похоже, что они проявляют более осторожный подход к потребительским расходам", - говорится в отчете. Среди женщин меньше доля неопределившихся как по использованию сбережений, так и по кредитам. Доля респондентов, которые планируют увеличить использование кредитных инструментов, среди женщин и мужчин одинакова - всего 3%. По мере увеличения количества детей в семье респонденты чаще планируют прибегать к кредитам.

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