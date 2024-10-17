Хорошим свой достаток считает каждый четвертый россиянин, низким - каждый шестой

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Хорошим свое материальное положение в настоящее время называют 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в четверг на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всех своим достатком довольна молодежь 18-24 лет (44%).

Согласно опросу, более половины россиян (56%) оценивают свое нынешнее материальное положение, как среднее, среди сограждан 46-60 лет эта доля составляет 63%.

По данным ФОМ, низким свой достаток считает каждый шестой (16%), среди сограждан старше 60 лет удельный вес таких респондентов составляет 21%.

По данным исследования, оставшиеся 3% респондентов затрудняются оценить свое материальное положение.

Опрос проводился 4-6 октября 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.