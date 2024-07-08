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Правительство одобрило депутатский проект об аналоге системы страхования вкладов для ИИС-3

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании в понедельник одобрила проект отзыва правительства на законопроект о создании системы возмещения стоимости имущества на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с работой правкомиссии.

Законопроект о возмещения стоимости имущества на ИИС-3 в пределах 1,4 млн рублей в случае банкротства брокера или управляющей компании был внесен в Госдуму в марте группой депутатов и сенаторов. Согласно пояснительной записке к законопроекту, компенсации будет выплачивать специальный фонд, "созданный посредством изменения модели деятельности и целевого назначения средств Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров". Документ предполагает добровольное участие профучастников в системе возмещения стоимости имущества на ИИС.

"Гарантийным" случаем является неполучение инвестором в ходе процедуры банкротства профучастника в полном объеме имущества, причитающегося ему в связи с прекращением договора о ведении ИИС. Авторы документа отмечали, что компенсация не будет распространяться на рыночные (в связи с колебаниями стоимости учитываемого на ИИС имущества) и кредитные риски (в связи с нарушением обязательств эмитентом ценных бумаг).

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки, говорится в проекте отзыва, с которым ознакомился "Интерфакс". В частности, кабмин предлагает предусмотреть обязанность брокеров и управляющих компаний уведомлять клиента о том, что они не входят в систему возмещения стоимости имущества на ИИС.

Кроме того, правительство считает необходимым установить порядок формирования состава высшего коллегиального органа администратора компенсационных выплат, а также рассмотреть возможность включения в его состав представителя органов власти или ЦБ с наблюдательной функцией без права голоса.

Правительство РФ Госдума ИИС-3
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