Поправки о страховании средств на индивидуальных инвестсчетах прошли I чтение

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о страховании средств на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3) в пределах 1,4 млн рублей в случае банкротства брокера или управляющей компании.

Законопроект № 579984-8 в марте в палату внесла группа депутатов и сенаторов.

В соответствии с законопроектом, компенсация будет выплачена, если до истечения шести месяцев с даты принятия арбитражным судом решения о признании брокера или УК банкротом и об открытии конкурсного производства имущество его клиента - физического лица не было ему возвращено в рамках закона о банкротстве.

Сумма компенсации не может превышать 1,4 млн за все инвестиционные счета одного лица (сейчас можно иметь до трех ИИС). Если стоимость имущества на всех счетах превышает эту сумму, компенсация распределяется пропорционально по каждому счету, но не более указанной суммы в общей сложности.

Счетная палата в своем заключении обращала внимание, что законопроект не учитывает особенностей банкротства финансовых организаций, когда при рассмотрении дела о банкротстве должника помимо конкурсного производства применяются процедуры наблюдения и мировое соглашение.

Создаваемая система будет добровольной. Для проведения компенсационных выплат предполагается создание компенсационного фонда на базе некоммерческой организации, определенной указом президента. Как ранее пояснял глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, это может быть Федеральный фонд защиты инвесторов. Порядок расчета компенсационной выплаты, устанавливается самой некоммерческой организацией. В высший коллегиальный орган данной организации должно входить не менее 12 человек: представители СРО в сфере финансового рынка, брокеры и УК, представители ассоциаций (союзов), созданных в целях защиты прав инвесторов. "Представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, Банка России не вправе входить в состав органов уполномоченной некоммерческой организации", - особо оговаривается в проекте закона. В законопроекте также прописывается, что ЦБ не осуществляет контроль и надзор за соблюдением правил, касающихся возмещения средств на ИИС-3.

Ранее сообщалось, что правительство в своём заключении обратило внимание на данный момент, указав, что необходимо установить порядок формирования состава высшего коллегиального органа администратора компенсационных выплат, а также рассмотреть возможность включения в его состав представителя органов власти или ЦБ с наблюдательной функцией без права голоса.

Законопроект предусматривает механизм гибких взносов, наполняющих компенсационный фонд: размер взносов на этапе накопления средств или в случае критического снижения общей суммы средств фонда может быть увеличен, а при достижении фондом целевого значения - временно снижен или временно прекращен.

При этом, как отмечала Счётная палата, законопроект не устанавливает максимальные сроки компенсационной выплаты физическим лицам, а также минимальные размеры этих выплат в отношении каждого физического лица, имеющего соответствующее требование, в том случае, когда средств компенсационного фонда недостаточно.

"С учетом того, что участие лиц, осуществляющих открытие и ведение ИИС, в системе возмещения стоимости имущества, учитываемого на ИИС, является добровольным, наполнение компенсационного фонда может быть прекращено в любой момент времени", - предупреждают в СП и отмечают, что может сложиться ситуация с недостаточностью средств компенсационного фонда в случае возможного отсутствия или малой численности участников в системе.

В случае принятия, положения законопроекта в части компенсационных выплат будут распространяться на гарантийные случаи, наступившие после 1 января 2026 года.