Brookfield и семья основателей могут купить испанскую Grifols за 5,5 млрд евро

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Канадская инвесткомпания Brookfield Capital Partners и семья Грифолс в ближайшие недели могут направить совместную заявку на покупку испанской фармкомпании Grifols за 5,5 млрд евро, пишет Cinco Dias со ссылкой на источники.

Сейчас потенциальные покупатели обсуждают возможность подачи такой заявки.

Семье Грифолс уже принадлежат 30% акций одноименной компании, которая в случае успеха сделки может стать частной.

После этих новостей торги акциями Grifols в Мадриде были приостановлены. Сейчас эти бумаги дорожают на 14,9%.