Инвесткомпания Brookfield предложила купить испанскую Grifols за 6,45 млрд евро

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Канадская инвесткомпания Brookfield Capital Partners подала предварительную заявку на покупку испанской фармкомпании Grifols, оценив ее в 6,45 млрд евро, говорится в документах Brookfield, поданных регуляторам.

Brookfield предлагает 10,5 евро за акцию Grifols класса A и 7,62 евро за акцию класса B.

Специальный комитет совета директоров испанской компании рассмотрел цену и счел ее слишком низкой, ввиду чего он не может рекомендовать акционерам принять предложение, говорится в отдельном пресс-релизе Grifols.

Переговоры между Grifols и Brookfield продолжаются, отметила канадская инвестфирма.

Семья Грифолс, вместе с Brookfield пытающаяся купить Grifols с целью вывести ее акции с бирж, уже владеет порядка 30% акций компании.