В "Ростехе" заявили о строительстве комплекса для ремонта авиа- и промышленных двигателей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Свердловской области на территории филиала ОДК-Сервис "Арамиль" построят комплекс для ремонта авиационных и промышленных двигателей, сообщила пресс-служба "Ростеха".

"Возведение корпуса общей площадью более 9300 кв. м начнется в этом году и завершится через четыре года. На первом этапе будет построена линия конечной сборки и участок специальных процессов, на втором - участки механической обработки и дефектации общей площадью 3831 кв. м. Также планируется построить административно-бытовой корпус", - говорится в сообщении.

Инвестиции в проект составят около 3 млрд рублей.

На новой производственной площадке будут ремонтировать газотурбинные двигатели для гражданской авиации и газоперекачивающих агрегатов. В частности, в новом корпусе будут производить ремонт силовых установок семейства ТВ7-117, которые применяются на самолетах и вертолетах. Кроме того, специалисты предприятия продолжат осваивать ремонт двигателей, которые используются в качестве приводов для газоперекачивающих агрегатов.

"ОДК госкорпорации "Ростех" планомерно увеличивает производственные мощности своих предприятий для кратного увеличения объемов производства всех видов двигателей и их сервисного обслуживания. (...) Здесь будет создано 245 рабочих мест, что позволит привлечь на предприятие молодых специалистов", - отметил генеральный директор ОДК Вадим Бадеха.