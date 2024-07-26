ОДК анонсировала работы по созданию двигателей для новой сверхлегкой ракеты

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В 2024 году конструкторское бюро ОДК-Кузнецов начнет опытно-конструкторские работы по созданию двигателей для новой ракеты-носителя сверхлегкого класса, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех").

Разрабатывать двигатели будет конструкторское бюро самарского предприятия "ОДК-Кузнецов".

В пресс-службе отметили, что этот вопрос и перспективы развития космических систем обсуждались в корпорации на встрече экспертов, среди которых - представители госкорпорации "Роскосмос", "Ситроникс Спейс", "Восход - космические технологии", "Геоскан", "ЗД исследования и разработки", "ПФ Капитал" и ФГУП "Космическая связь".

"Мы выработали общие направления работы с ОДК, в рамках которых корпорация создаст новый двигатель, предназначенный для вывода на орбиту Земли коммерческих спутников. Полезная нагрузка ракеты-носителя на орбиту высотой 500 км составит около 400 кг. Это первые ракеты данного типа в России", - сказал генеральный директор "Восход - космические технологии" Роман Жиц.

6 июня в пресс-службе "Ростеха" сообщили, что ОДК создаст жидкостные ракетные двигатели для носителей сверхлегкого класса, инвестиции в проект составят 2,7 млрд рублей. Соответствующее соглашение на "полях" Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Руслан Саркисов.