Бензин на АЗС Москвы на минувшей неделе продолжил значительно дорожать

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Стоимость бензина на столичных заправках на минувшей неделе продолжила значительный рост на фоне повышения цен на подавляющем большинстве сетей АЗС, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На 8 июля средневзвешенная цена литра 92-го бензина составила 53 рубля, 95-го – 58,69 рубля. Это на 30 и 34 копейки соответственно больше, чем на предыдущей неделе. Динамика обусловлена ростом цен как на заправках ВИНКов (вертикально интегрированных нефтяных компаний) з, так и на независимых сетях АЗС.

Дизтопливо также продолжает значительно дорожать, однако меньшими темпами, чем бензин: за неделю стоимость литра ДТ на московских заправках выросла на 22 копейки, до 65,02 рубля.

Активный рост розничных цен на столичных заправках наблюдается с наступлением летнего высокого сезона. С начала июня 92-й бензин на московских АЗС в среднем подорожал на 1,3 рубля, 95-й - на 1,36 рубля, дизельное топливо - на 96 копеек. При этом рост цен на нефтепродукты на АЗС столицы с начала года, по данным МТА, не превышает инфляцию.