Цена бензина на бирже снова пошла в рост после нескольких дней снижения

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Импульса для снижения биржевых цен на бензин хватило на несколько дней, в среду они снова перешли к полномасштабному росту. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, стоимость Аи-92 выросла на 1,78% до 55,69 тыс. руб./т, Аи-95 – на 1,3% до 67,93 тыс. руб./т. Данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России.

Зафиксированный в среду рост компенсировал большую часть падения по 92-му бензину, начавшегося в четверг, а также прервал символическое снижение по 95-му, продлившееся всего пару дней.

Практически непрерывный рост цен на бензины продолжается с начала июня на опасениях участников рынка о дефиците его предложения в условиях открытого экспорта. Между тем собеседники "Интерфакса" в отрасли надеются на рост объемов продаж на СПбМТСБ. По словам одного из них, большинство из ВИНКов (вертикально интегрированные нефтяные компании) в конце прошлого месяца скорректировали планы загрузки своих нефтеперерабатывающих заводов на июль, значительно увеличив объемы.

Минэнерго, в свою очередь, в конце прошлой недели констатировало, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов России стабильная: объемы производства как бензина, так и дизельного топлива достаточны для полного удовлетворения внутреннего спроса в высокий сезон. Ведомство также ожидает увеличение выпуска бензина в третьей декаде июля на 15-20 тыс. тонн за счет возобновления работы после плановых ремонтов двух НПЗ в южной и средней частях России.