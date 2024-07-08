Главой СД "Роснефти" вновь избран Мухаммед Бин Салех Аль-Сада

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи (Катар), член совета директоров Nesma Infrastructure & Technology Мухаммед Бин Салех Аль-Сада вновь избран председателем совета директоров "Роснефти", говорится в соответствующем разделе на сайте компании.

Как сообщалось, новый состав совета директоров НК, который был утвержден на годовом собрании акционеров 28 июня, не претерпел изменений. В него вошли: председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов; президент, главный исполнительный директор Oil & Petroleum International Resources Ltd., независимый директор Педро А.Акино, мл. (Филиппины); представитель Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди (Катар); представитель Qatar Investment Authority Хамад Рашид Аль-Моханнади (Катар); ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина, независимый директор Виктор Мартынов; директор МШЭ МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов; заместитель председателя правительства РФ Александр Новак; замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин; управляющий директор Value Prolific Consulting Services Pvt. Ltd. (ValPro), управляющий директор компании Value Prolific Consulting Services Private Limited Говинд Коттис Сатиш (Индия); главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% – ООО "РН-Капитал".