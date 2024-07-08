Поиск

Главой СД "Роснефти" вновь избран Мухаммед Бин Салех Аль-Сада

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи (Катар), член совета директоров Nesma Infrastructure & Technology Мухаммед Бин Салех Аль-Сада вновь избран председателем совета директоров "Роснефти", говорится в соответствующем разделе на сайте компании.

Как сообщалось, новый состав совета директоров НК, который был утвержден на годовом собрании акционеров 28 июня, не претерпел изменений. В него вошли: председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов; президент, главный исполнительный директор Oil & Petroleum International Resources Ltd., независимый директор Педро А.Акино, мл. (Филиппины); представитель Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди (Катар); представитель Qatar Investment Authority Хамад Рашид Аль-Моханнади (Катар); ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина, независимый директор Виктор Мартынов; директор МШЭ МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов; заместитель председателя правительства РФ Александр Новак; замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин; управляющий директор Value Prolific Consulting Services Pvt. Ltd. (ValPro), управляющий директор компании Value Prolific Consulting Services Private Limited Говинд Коттис Сатиш (Индия); главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% – ООО "РН-Капитал".

Роснефть Мухаммед Бин Салех Аль-Сада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Энергопотребление в единой энергосистеме РФ обновило рекорд на фоне жары

Энергопотребление в единой энергосистеме РФ обновило рекорд на фоне жары

Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва - Петербург

Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва - Петербург

"ЛУКОЙЛ" рассматривает объединение дочерних "ВДК-Энерго" и "ЭЛ5-Энерго"

"ЛУКОЙЛ" рассматривает объединение дочерних "ВДК-Энерго" и "ЭЛ5-Энерго"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });