Мухаммед Бин Салех Аль-Сада вновь избран главой совета директоров "Роснефти"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Председателем совета директоров "Роснефти" вновь избран Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, сообщила компания.

Аль-Сада был впервые избран главой СД российской компании в июне 2023 года. Он имеет более чем 40-летний опыт работы в энергетическом секторе, в настоящее время является председателем попечительского совета Университета науки и технологии (Доха, Катар), членом попечительского совета Международного катарского фонда энергетики и устойчивого развития им. Абдуллы Бин Хамада Аль-Аттыйи, членом Консультативного комитета руководящего органа Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, а также зампредом СД Nesma Infrastructure & Technology.

В период c 2007 по 2011 годы Аль-Сада занимал пост государственного министра по делам энергетики и промышленности Катара, с 2011 по 2018 годы - министра энергетики и промышленности Катара, председателя правления Qatar Petroleum (ныне - QatarEnergy).

Как сообщалось, в новый состав совета директоров, избранный на годовом собрании акционеров, вошли также: председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, президент, главный исполнительный директор Oil & Petroleum International Resources Ltd., независимый директор Педро А. Акино, мл. (Филиппины), представитель Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди (Катар), представитель Qatar Investment Authority Хамад Рашид Аль-Моханнади (Катар), ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина независимый директор Виктор Мартынов, академик Российской академии наук, независимый директор Александр Некипелов, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, управляющий директор Value Prolific Consulting Services Pvt. Ltd. (ValPro) независимый директор Говинд Коттис Сатиш (Индия), главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.

Крупнейшими акционерами компании являются "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.