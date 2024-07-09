Цены на нефть продолжают снижаться, Brent торгуется около $85,5 за баррель

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дешеветь на торгах во вторник.

Трейдеры оценивают последствия урагана "Берил", обрушившегося на побережье Техаса в понедельник, и следят за переговорами между Израилем и ХАМАС.

Ожидания, что при посредничестве Катара и Египта стороны договорятся о прекращении огня, оказывают некоторое давление на нефтяной рынок, говорится в обзоре команды экспертов StoneX, который цитирует MarketWatch. Аналитики, однако, отмечают, что "подобные переговоры прежде много раз проваливались".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составила $85,54 за баррель, что на $0,21 (0,24%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,79 (0,9%), до $85,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,22 (0,27%), до $82,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,83 (1%), до $82,33 за баррель.

Последствия урагана "Берил" оказались менее серьезными, чем ожидалось. Тем не менее, некоторые объекты энергетической инфраструктуры в Техасе по-прежнему не работают из-за непогоды.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Кроме того, рынок ждет заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который во вторник представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената США.