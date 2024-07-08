США, Катар, Израиль и Египет проведут в Дохе переговоры по Газе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава ЦРУ Уильям Бернс, премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа и глава разведки Египта Аббас Камель проведут в среду в Дохе переговоры о прекращении огня в секторе Газа, сообщили в понедельник израильские СМИ.

В этот же день в столицу Катара прибудет руководитель Службы общей безопасности Израиля "Шин-Бет" Ронен Бар, который в понедельник в Каире проводит переговоры по будущему соглашению о достижении мира в палестинском анклаве.

Египет, Катар и США выступают посредниками в непрямых контактах между правящей в Газе радикальной группировкой ХАМАС и Израилем.

На прошлой неделе ХАМАС передал очередной ответ на представленный ранее США поэтапный пан прекращения войны в секторе Газа и освобождения захваченных группировкой израильских заложников в обмен на освобождение Израилем части палестинских заключенных. В ответе ХАМАС отказался от прежнего требования полного прекращения Израилем военных действий и вывода всех войск из Газы в качестве условия для запуска поэтапного плана урегулирования в анклаве.

В Израиле заявили, что такая позиция группировки открывает возможность для достижения договоренности.

Между тем в минувший уик-энд канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху обнародовала принципы, которыми Израиль не намерен поступаться в ходе непрямых переговоров с ХАМАС.

Так, Израиль при любой сделке должен сохранить возможность возобновлять военные действия до тех пор, пока не будут достигнуты все цели военной операции.

Требования Израиля включают недопустимость поставок оружия для ХАМАС через границу Газы с Египтом, запрет на возвращение вооруженных террористов на север Газы, обязательное освобождение максимального количества заложников.

Кроме того, план, согласованный Израилем и получивший одобрение президента США Джо Байдена, позволит Израилю вернуть заложников, не нанося ущерба другим целям военной операции, отметили в канцелярии премьера.

Обнародование этих принципов вызвало удивление в политических кругах и службах безопасности Израиля, пишут местные СМИ.

Официальный представитель одной из служб безопасности назвал такой шаг "неправомерным и подрывающим шансы на возращение заложников домой".

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ армия Израиля начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По информации израильской стороны, в секторе Газа могут оставаться еще 120 заложников.