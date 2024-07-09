BP отразит в отчетности списания до $2 млрд, связанные с НПЗ в Германии

Фото: picture alliance/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Британская нефтегазовая компания BP Plc отразит в отчетности за второй квартал списания в размере до $2 млрд, связанные, в частности, с сокращением производства на НПЗ в немецком Гельзенкирхене, о котором было объявлено в марте 2024 года.

Результаты за апрель-июнь будут включать в себя списания в размере $1-2 млрд, предупредила компания: "В том числе, это расходы, связанные с продолжающейся оценкой перспектив нашего НПЗ в Гельзенкирхене".

В марте компания сообщила, что планирует сократить производство на этом предприятии с 2025 года из-за высоких расходов и снижения спроса на топливо.

По предварительным оценкам BP, объем производства в сегменте upstream в апреле-июне был примерно на уровне предыдущего квартала. В нефтяном подсегменте производство практически не изменилось, в подсегменте газа и низкоуглеродной энергетики - незначительно снизилось.

Средняя стоимость реализации нефти Brent в минувшем квартале составила $84,97 за баррель по сравнению с $83,16 за баррель годом ранее. Связанный с этим положительный эффект для доходов BP во втором квартале составил $100-300 млн.

Тем временем снижение цен на газ сократило доходы примерно на $100 млн.

Компания опубликует полную отчетность за второй квартал 30 июля.