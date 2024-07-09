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Saudi Aramco допустила, что двигатели внутреннего сгорания будут нужны всегда

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Двигатели внутреннего сгорания будут использоваться еще очень долго, если не вечно, полагают в нефтяной компании Saudi Aramco, пишет Financial Times.

"Искоренить полностью двигатели внутреннего сгорания или обойтись без них для мира будет чрезвычайно затратно, - заявил исполнительный вице-президент компании Яссер Муфти. - С учетом ценовой доступности и множества других факторов они, как я полагаю, будут использоваться еще очень-очень долгое время".

Он также положительно ответил на вопрос о том, будут ли ДВС использоваться вечно.

Ранее Saudi Aramco заявляла, что даже в 2050 году более половины всех автомобилей будут работать на том или ином топливе.

В июне нефтяной гигант купил за 740 млн евро 10% компании Horse Powertrain, которая выпускает топливные двигатели. Другие ее акционеры - китайская Geely и французская Renault.

Инвесторы рассчитывают, что автопром прекратит конструировать собственные ДВС и начнет закупать их у сторонних поставщиков.

Saudi Aramco Geely Renault Horse Powertrain Яссер Муфти Саудовская Аравия
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