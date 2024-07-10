BP ждет сохранения значимой роли нефти в мировой энергосистеме еще на 10-15 лет

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в перспективе снизится, но продолжит играть значительную роль в мировой энергетической системе в течение следующих 10-15 лет, что потребует постоянных инвестиций в добычу, говорится в энергетическом прогнозе BP.

Снижение спроса на нефть, в первую очередь, будет обусловлено повышением эффективности парка транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), а в дальнейшем все большей электрификацией транспорта, отмечается в исследовании.

"Увеличится или упадет спрос на природный газ в течение следующих 25 лет, зависит от скорости энергетического перехода. Потребление природного газа растет в развивающихся экономиках по мере их роста и индустриализации. Но при ускоренном энергопереходе это будет компенсироваться уходом от природного газа к энергии с низким содержанием углеродного следа", - полагают эксперты компании.

Глобальный спрос на энергию продолжил расти, составляя в среднем около 1% в год в период с 2019 по 2023 год, что ниже среднего темпа роста в 2% за 10 лет до 2019 года, что объясняется повышением благосостояния и ростом в странах с развивающейся экономикой. Рост спроса на нефть с 2019 года, который ежегодно в среднем составлял около 0,5 млн баррелей в сутки, был связан в значительной степени с ростом потребления в странах с развивающейся экономикой и ростом потребности в нефтехимическом сырье.

Использование нефти в развитых экономиках продолжало падать на протяжении большей части последних двух десятилетий. В 2022 году спрос на нефть в развитых экономиках был примерно на 2 млн б/с ниже, чем до пандемии COVID-19, и на 5,5 млн б/с (около 10%) ниже меньше исторического пика в 2005 году. Инвестиции в добычу нефти и газа в 2023 году составили $550 млрд, и хотя это и ниже пикового уровня начала 2010-х годов, производство выросло.

Значительный рост спроса на природный газ в развивающихся азиатских экономиках в сочетании с перебоями в российском трубопроводном экспорте в Европу увеличили значимость сжиженного природного газа (СПГ) на мировых газовых рынках. Спрос на СПГ вырос примерно в восемь раз быстрее общего потребления природного газа за последние пять лет, указывается в энергоисследовании.

В BP отмечают, что выбросы углерода продолжают расти, увеличиваясь в среднем на 0,8% в год за последние четыре года (2019-2023). "Если бы выбросы CO2 сохранялись на уровне, близком к недавнему, то углеродный бюджет, который, по оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), соответствует высокой вероятности ограничения среднего глобального повышения температуры до 2 градусов Цельсия, был бы исчерпан к началу 2040-х годов", - предупреждают эксперты.

В то же время они добавляют, что из-за ситуации вокруг Украины и на Ближнем Востоке усилилась важность энергетической безопасности.

По оценкам исследований, инвестиции в низкоуглеродную энергетику росли очень быстро в последние годы, увеличившись примерно на 50% с 2019 года и составив около $1,9 трлн в 2023 году. Они были сосредоточены в основном в развитых экономиках и Китае. Значительная часть этих инвестиций была направлена в возобновляемую энергетику, при этом производство ветровой и солнечной энергии почти удвоилось в период с 2019 по 2023 год.

"Однако прирост энергии из низкоуглеродных источников оказался недостаточным для удовлетворения роста общего мирового спроса на энергию, что означает, что использование ископаемого топлива продолжало расти. Потребление ископаемого топлива достигло нового максимума в 2023 году, что было обусловлено в первую очередь ростом спроса на нефть", - признают в BP.

Чем дольше задержка в принятии решительных мер по сокращению выбросов на быстрой и устойчивой основе, тем больше риск дорогостоящей корректировки в дальнейшем, считают эксперты. Правительственные амбиции и поддержка энергетического перехода выросли в последние годы, но необходимы дальнейшие глобальные политические действия для достижения пути, соответствующего Парижскому климатическому соглашению, резюмируют они.