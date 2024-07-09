Сальдо торгового баланса РФ за январь-май выросло на 16,3% до $64,3 млрд

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Внешнеторговое сальдо РФ в январе-мае 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 16,3% и составило $64,3 млрд.

Согласно опубликованным во вторник данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, в том числе экспорт товаров из РФ в январе-мае 2024 года снизился в годовом выражении на 0,6% до $172,1 млрд, импорт сократился на 8,5% до $107,8 млрд.

За январь-май 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $55,3 млрд, в том числе экспорт - $173,1 млрд, импорт - $117,8 млрд.

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-май 2024 года составил $26,0 млрд, сократившись на 37,4%, в Азию - $130,4 млрд, увеличившись на 10,1%, в Африку - $9,9 млрд, увеличившись на 21,2%, в Америку - $5,7 млрд, увеличившись на 15,7%.

Импорт в РФ из Европы за январь-май 2024 года составил $28,5 млрд, сократившись на 16,6%, из Азии - $71,8 млрд, снизившись на 4,1%, из Африки - $1,5 млрд, сократившись на 2,6%, из Америки - $5,8 млрд, сократившись на 17,3%.

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-май 2024 года составил $107,7 млрд, увеличившись на 2,0%, металлов и изделий из них - $23,4 млрд, сократившись на 0,5%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $17,7 млрд, сократившись на 6,4%.

Импорт в РФ за январь-май 2024 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $54,6 млрд, снизившись на 4,9%, продукции химической промышленности - $20,7 млрд, сократившись на 16,5%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $14,7 млрд, сократившись на 6,2%.

Как сообщалось, в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд). Экспорт товаров в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).