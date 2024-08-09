Сальдо торгового баланса РФ за I полугодие выросло на 16,2%, до $76,7 млрд

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Внешнеторговое сальдо РФ в январе-июне 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 16,2% и составило $76,7 млрд.

Согласно опубликованным в пятницу данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-июне 2024 года снизился в годовом выражении на 0,4% - до $207,1 млрд, импорт сократился на 8,1%, до $130,4 млрд.

За первое полугодие 2023 г. внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $66,0 млрд, в том числе экспорт - $207,9 млрд, импорт - $141,9 млрд.

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-июнь 2024 года составил $31,7 млрд, сократившись на 33,8%, в Азию - $156,2 млрд, увеличившись на 8,5%, в Африку - $12,3 млрд, увеличившись на 23,5%, в Америку - $6,7 млрд, увеличившись на 14,2%.

Импорт в РФ из Европы за январь-июнь 2024 года составил $34,9 млрд, сократившись на 14,1%, из Азии - $86,6 млрд, снизившись на 4,8%, из Африки - $1,7 млрд, сократившись на 4,7%, из Америки - $6,9 млрд, сократившись на 15,8%.

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-июнь 2024 года составил $129,7 млрд, увеличившись на 2,8%, металлов и изделий из них - $27,8 млрд, сократившись на 5,2%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $20,8 млрд, сократившись на 5,3%.

Импорт в РФ за январь-июнь 2024 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $66,1 млрд, снизившись на 5,2%, продукции химической промышленности - $25,0 млрд, сократившись на 14,1%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $17,9 млрд, сократившись на 3,7%.

Как сообщалось, в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд). Экспорт товаров в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).