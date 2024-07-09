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СПГ-терминал во Франции может быть частично переведен на перевалку аммиака

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Французский оператор терминалов СПГ Elengy начал подготовку с Национальной комиссией к общественным дебатам, начиная с предварительных консультаций о проекте импорта низкоуглеродного аммиака, сообщила компания.

Предполагается частично перестроить инфраструктуру СПГ-терминала в районе Марселя - Fos Tonkin. Один из резервуаров, которые использовали для СПГ, в скором времени демонтируют и на его месте планируют построить резервуар для аммиака. Проект предусматривает приемно-разгрузочные объекты для размещения судов, транспортирующих низкоуглеродистый аммиак.

Проект требует инвестиций в размере более 100 млн евро. Ожидается, что объекты будут введены в эксплуатацию к 2029 году, а предварительные консультации состоятся в четвертом квартале 2024 года.

Терминал Fos Tonkin, которым Elengy управляет с 1972 года, находится в индустриально-портовой зоне Фос-сюр-Мер в районе Марселя. Он удобно расположен с точки зрения морского, железнодорожного, речного и автомобильного сообщения, что делает его логистическим объектом для проекта.

Низкоуглеродный аммиак также отлично выступает в роли носителя для доставки водорода по морю на большие расстояния. По прибытии его можно преобразовать обратно в низкоуглеродный водород, таким образом, терминал может стать ключевым в энергетическом переходе региона.

Fos Tonkin - один из трех управляемых Elengy СПГ-терминалов. Расположен на Средиземноморском побережье. Вдобавок к разгрузке СПГ-танкеров и загрузке автоцистерн СПГ, терминал теперь также предоставляет услуги по перегрузке малотоннажных танкеров СПГ. Fos Tonkin идеально расположен для поставок СПГ во многие порты и острова западного Средиземноморья.

СПГ Марсель Франция Фос-сюр-Мер Elengy Fos Tonkin
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