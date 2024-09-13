Mitsubishi обсуждает участие в проекте ExxonMobil по выпуску низкоуглеродного аммиака

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Японская Mitsubishi Corp. ведет переговоры о покупке доли в техасском проекте ExxonMobil Corp., который, как ожидается, станет крупнейшим в мире предприятием по производству низкоуглеродного аммиака. Об этом сообщает отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-релиз Mitsubishi.

Предполагается, что предприятие сможет производить до 1 млрд кубических футов (28 млн кубометров) водорода в сутки с 98%-ным удалением CO2, а также свыше 1 млн тонн низкоуглеродного аммиака в год.

Окончательное инвестиционное решение по проекту, как ожидается, будет принято в 2025 году, а его работа начнется в 2029 году, отмечает японская компания.

Mitsubishi не приводит данных о том, какую именно долю в проекте она планирует приобрести.

Низкоуглеродный аммиак с проекта ExxonMobil будет использоваться в различных секторах промышленности, в том числе, в энергетике, автомобилестроении и в химической отрасли, главным образом, в двух японских регионах - Сикоку и Тюгоку.