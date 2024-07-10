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Пауэлл заявил, что ФРС продолжит сокращать портфель гособлигаций и ценных бумаг

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США продолжит сокращать огромный портфель гособлигаций и ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, заявил в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса председатель ФРС Джером Пауэлл. Об этом сообщает MarketWatch.

Баланс Федрезерва вырос почти до $9 трлн в 2022 году по сравнению с примерно $3,8 трлн в 2019 году, поскольку ФРС стремилась снизить процентные ставки во время пандемии COVID-19 для поддержки экономики. Федрезерв начал сокращать баланс около двух лет назад, чтобы уменьшить свое влияние на финансовых рынках. Критики утверждали, что огромный баланс искажает ситуацию на финрынках и в экономике.

Пауэлл сказал, что ФРС продолжит сокращать баланс: "Мы думаем, что у нас есть хорошие возможности для дальнейшего продвижения".

Глава Федрезерва отметил, что ЦБ недавно снизил объемы ежемесячного сокращения активов, чтобы предотвратить какие-либо потрясения на финансовых рынках. Таким образом ФРС, скорее всего, сможет сократить баланс больше, чем это было бы в противном случае. "Если двигаться немного медленнее, возможно, мы сможем продвинуться дальше", - сказал Пауэлл.

Он также отметил, что так называемая нейтральная процентная ставка (которая не приводит ни к ускорению, ни к замедлению экономики) выросла. После пандемии представители ФРС понизили оценку нейтральной ставки до 2,5% годовых. В этом году они повысили ее до 2,8%, и Пауэлл предположил, что она может подняться еще выше.

"Очевидно, что нейтральная процентная ставка должна была вырасти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", - заявил глава Федрезерва.

Он сказал, что руководство ФРС обсудит уровень нейтральной ставки в конце года.

Базовая ставка в настоящее время находится в диапазоне 5,25-5,5% годовых, и она является "ограничительной" (оказывает сдерживающее влияние на экономический рост).

Джером Пауэлл США ФРС
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