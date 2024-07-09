VK и "ИКС Холдинг" учредили организацию для мероприятий по робототехнике и программированию

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK и ООО "ИКС Холдинг" учредили АНО "Инженеры и роботы".

По данным ЕГРЮЛ, организация зарегистрирована 8 июля.

Как пояснили "Интерфаксу" учредители, АНО "Инженеры и роботы" создана для проведения совместно с Минцифры России мероприятий и соревнований по робототехнике, а также по программированию. Главным мероприятием является международный чемпионат "Битва роботов", отметили в компаниях.

"АНО намерена проводить профориентационные мероприятия, которые призваны популяризировать инженерные и цифровые специальности, объединять инженеров и программистов различного уровня", - прокомментировали создание компании в VK и "ИКС Холдинге".

"ИКС Холдинг" объединяет группы компаний Yadro, "Цитадель", "Гарда", "Криптонит", а также компанию по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной передачи данных с глобальным покрытием "Бюро 1440". Компании "ИКС Холдинга" создают телеком-оборудование, системы сбора, хранения и анализа данных, системы информбезопасности, спутниковые системы, вычислительную технику, чипы и др.

VK – крупнейшая по числу пользователей российская технологическая компания. VK владеет соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", контентными платформами "Дзен" и "Новости", "Почтой Mail.ru". Компания также развивает музыкальные и видеосервисы, сервисы для общения и знакомств, образовательные платформы, игровую площадку VK Play, магазин мобильных приложений RuStore и ряд других. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов.