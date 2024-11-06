Заместителем гендиректора "ИКС Холдинга" по стратегии стала Инна Походня из VK

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Заместителем гендиректора "ИКС Холдинга" по стратегии и маркетингу назначена Инна Походня, ранее занимавшая должность вице-президента по маркетингу интернет-компании VK, сообщил холдинг.

В числе первоочередных задач Инны Походня в новой должности - построение новой вертикали макретинга внутри всех компаний холдинга, разработка маркетинговой стратегии, которая должна включать развитие бренда ИКС и усиление брендов всех компаний в его периметре, а также развитие продуктов всех компаний. На новой должности Походня работает с сентября 2024 года, отмечает компания.

В пресс-службе компании уточнили "Интерфаксу", что это новая должность в структуре холдинга.

"Стремительные темпы роста "ИКС Холдинга", амбициозные планы по выводу на рынок новых передовых продуктов, а также развитие инженерной школы требуют новых подходов в стратегических коммуникациях и маркетинге. На новом месте перед Инной стоят большие вызовы, и я уверен, что экспертиза и компетенции, которыми она обладает, помогут группе и компаниям, входящим в ИКС, значительно усилить позиции на рынке не только в корпоративном сегменте, но и на широком потребительском рынке высокотехнологичных продуктов", - приводятся в сообщении слова генерального директора "ИКС Холдинга" Алексея Шелобкова.

Инна Походня окончила МГУ имени Ломоносова по специальности "Мировая экономика", в разные годы проходила обучение в Stanford University, Wharton, получила Executive MBA в бизнес-школе ESSEC. Карьеру она начинала в компаниях Johnson&Johnson и GlaxoSmith Kline. Около 10 лет она работала в сфере FMCG, в компании InBev, а затем перешла в компанию Mastercard, где возглавила отдел маркетинга и отвечала за продвижение бренда в России, Белоруссии, Казахстане и Армении.

В 2015 году Походня присоединилась к команде Tele2, заняв пост директора по маркетингу. С 2017 года совмещала руководство маркетингом в Tele2 с позицией вице-президента по маркетингу "Ростелекома". В 2022 году перешла в VK на позицию вице-президента по маркетингу.

"ИКС Холдинг" - отечественный высокотехнологичный холдинг, который объединяет группы компаний Yadro, "Цитадель", "Гарда", "Криптонит", а также оператора сервиса широкополосной передачи данных на базе низкоорбитальной спутниковой группировки "Бюро 1440". Компании "ИКС Холдинга" создают телеком-оборудование, системы сбора, хранения и анализа данных, системы информбезопасности, спутниковые системы, вычислительную технику, чипы и др.

Совокупная выручка холдинга на конец 2023 года превысила 165 млрд рублей.