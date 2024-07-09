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Россия и Индия договорились изучить возможности увеличения поставок угля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Россия и Индия договорились изучить возможности дальнейшего увеличения объемов поставок коксующегося угля, а также перспективы экспорта антрацита в Индию.

Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, размещенном на сайте Кремля.

За прошедший финансовый год (длился с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года) Россия увеличила поставки коксующегося угля в Индию до 6,4 млн тонн с 2,3 млн тонн годом ранее, сообщало местное издание BusinessLine.

Импорт коксующегося угля в Индию в 2024 финансовом году достиг 10-летнего максимума и составил 58 млн тонн. Россия стала третьим по величине поставщиком коксующегося угля в страну после Австралии и США с долей рынка на уровне 12%.

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