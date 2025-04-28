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Россия предложила Индии меры по развитию экспорта угля

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия предложила Индии ряд мер по развитию поставок угля из России, сообщило Минэнерго России после визита в страну директора департамента ведомства Петра Бобылева.

В частности, Россия предложила возможность заключения межправсоглашения о поддержке поставок коксующегося угля и фиксацию объемов поставок энергетического угля.

"С учетом растущего спроса индийской сталелитейной отрасли на коксующийся уголь, видим большой потенциал в развитии российско-индийского взаимодействия в угольной сфере", - заявил Бобылев.

В Минэнерго напомнили, что в 2021 году страны заключили меморандум, который предполагает увеличение поставок коксующегося угля в Индию из России до 40 млн т к 2035 году.

На сегодняшний день Россия является одним из лидеров по объемам поставок угля в Индию, подчеркнули в Минэнерго.

В 2024 году добыча угля в России составила 443,5 млн т, на экспорт было поставлено 196,2 млн т, писал вице-премьер Александр Новак в колонке для журнала "Энергетическая политика". Информация о поставках в отдельные страны не раскрывается.

Минэнерго Индия Александр Новак Петр Бобылев
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