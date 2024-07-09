Рынок акций РФ упал к 3050п по индексу МосБиржи из-за отсечек и снижения нефти

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник ощутимо снизился по большинству blue chips на фоне просевшей нефти (Brent опустилась к $85,2 за баррель) и фондовой Европы, индекс МосБиржи на укреплении рубля откатился в район 3050 пунктов (уровень почти трехнедельной давности) во главе с упавшими после отсечки годовых дивидендов акциями "Мосэнерго" (-8,7%), "Роснефти" (-6,3%) и "Татнефти" (-4,4%), а также бумагами "Аэрофлота" (-5,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3054,07 пункта (-2,5%), индекс РТС - 1093,26 пункта (-2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июля, составил 88,0031 руб. (-16,57 копейки).

Подешевели акции "Мосэнерго" (-8,7%, до 2,78 рубля; выплаты за 2023 год - 0,1604 рубля), "Роснефти" (-6,3%, до 526,95 рубля; выплаты - 29,01 рубля на бумагу), "Татнефти" (-4,4%, до 661 рубля; выплаты - 25,17 рубля на акцию каждого типа).

Также снизились акции "Аэрофлота" (-5,7%), "Мечела" (-4,9%), расписки OZON (-4%), бумаги "Северстали" (-3,6%), "МТС" (-3,6%), "ТКС Холдинг" (-3,4%), ПАО "Полюс" (-3,2%), "Норникеля" (-3,1%), "Газпром нефти" (-3%), "Московской биржи" (-2,9%), "РусГидро" (-2,8%), "Газпрома" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "Магнита" (-2,5%), Polymetal (-2,4%), "НЛМК" (-2,2%), "ММК" (-2%), АФК "Система" (-1,9%), "Интер РАО" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), Сбербанка (-1,5% и -1,5% "префы"), "АЛРОСА" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -3,9% "префы"), ОК "Русал" (-1,1%).

Сбербанк в июне заработал 140,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (рост на 1,1% г/г), в целом за полугодие прибыль крупнейшего российского банка составила 768,7 млрд рублей (рост на 5,6%) при рентабельности капитала в 22,9%, говорится в сообщении кредитной организации. Динамика чистой прибыли в июне связана с эффектом высокой базы прошлого года, в состав которой вошла прибыль от сделки по продаже дочерней компании в Австрии.

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи откатился ниже 3100 пунктов на фоне дивидендных отсечек в акциях "Роснефти" и "Татнефти", попыток укрепления рубля и ценового снижения нефти. Кроме того, давление на рынок оказывают ожидания того, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку в конце месяца.

Глава ФРС Джером Пауэлл после выступления перед сенатом США во вторник выступит в среду перед Палатой представителей. На рынке нефти в середине недели будут ждать публикации ежемесячного отчета ОПЕК. Росстат в среду представит оценку темпов роста потребительской инфляции (ИПЦ) в июне. Ожидается старт торгов акциями МКПАО "Яндекс". Среда - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Сбербанка, "Фосагро" за 2023 год, напомнил Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, снижение российского рынка акций во второй половине дня ускорилось, индекс МосБиржи сначала пробил 3100 пунктов, а к закрытию откатился в район 3050 пунктов. Ключевыми поводами для снижения российского рынка акций сейчас выступают ожидания ужесточения монетарной политики Банком России и снижение бумаг после дивидендных отсечек. Индекс МосБиржи может продолжить консолидироваться в рамках ранее обозначенного диапазона 3000-3300 пунктов, а попытки роста будут сдерживаться высокими процентными ставками, которые стимулируют инвесторов вкладывать деньги в долговой рынок, считает эксперт.

Снижение нефти последних трех дней можно назвать коррекцией после месячного роста в июне. Цены на нефть продолжают оставаться на высоком уровне на фоне сохранения геополитической напряженности и действующей политики ОПЕК+. Также этому способствует снижение американской валюты, начавшееся в июле. Снижение на нефтяном рынке может быть обусловлено опасениями инвесторов относительно более слабых темпов роста китайской экономики, а также экономики США, которая судя по последним данным продолжает "оттормаживаться", полагает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ ускорил падение в ожидании новых дивидендных отсечек и ужесточения монетарных условий в стране в июле.

Акции "Роснефти" и "Татнефти" во вторник были под давлением дивидендных отсечек за 2023 год. "Роснефть" при этом, судя по истории предыдущих лет, выплатит следующие дивиденды уже за 9 месяцев текущего года, в то время как от "Татнефти" вполне можно ждать выплат уже за I полугодие текущего года, реестр по которым обычно закрывается в октябре. На данный момент известно, что "Татнефть" в I квартале получила 68,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 50,12 млрд руб. годом ранее, отразив позитивную динамику, отметила аналитик.

Западные фондовые рынки

На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Европейский рынок вновь показывал слабость, в отличие от США, не находя достаточных драйверов роста со стороны высокотехнологичного сектора. Глава ФРС Пауэлл при этом сохраняет умеренно "ястребиную" позицию, что по-прежнему не беспокоит рынки. В середине недели же данные по потребительской и производственной инфляции Китая за июнь, вероятно, покажут сохранение умеренной слабости второй по величине экономике мира.

Индексы МосБиржи и РТС к завершению дня опустились к минимумам с июня. В частности, рублевый индикатор пробил вниз 3100 пунктов и все ближе подходит к минимуму прошлого месяца 2997 пунктов, который вполне может быть обновлен после дивидендной отсечки по Сбербанку в четверг. В среду же с "гэпом" по выплатам примерно в 7,5% откроются акции "Новороссийского морского торгового порта" (бумаги не входят в расчет основных индексов - ИФ). В первой половине III квартала у российского рынка перед ожидаемым повышением ключевой ставки ЦБ РФ и на фоне потери дивидендного фактора нет значимых драйверов для роста, считает Кожухова.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2% и обновил максимум на акциях технологических компаний, австралийский ASX Australia поднялся на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng не изменился), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,7-1,6%), нет единой динамики в США (Dow к 18:50 по Москве просел на 0,2%, S&P 500 и Nasdaq подросли на 0,2%).

На следующей неделе (15-18 июля) пройдет пленум ЦК Компартии КНР, на котором, возможно, будут приняты решения о важных реформах. Трейдеры, однако, не ждут, что эти решения приведут к быстрому подъему китайского рынка акций, пишет агентство Bloomberg.

Федеральной резервной системе США для снижения процентных ставок требуется больше благоприятных данных о динамике инфляции, полагает глава американского ЦБ Джером Пауэлл.

Федрезерв и ранее заявлял, что снижение ставок не будет целесообразным до тех пор, пока он не обретет большей уверенности в замедлении инфляции.

"Поступившие данные за первый квартал не способствуют такому росту уверенности, - сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. - Однако последние данные об инфляции показали некоторый умеренный прогресс, и дальнейшие благоприятные данные укрепили бы нашу уверенность в том, что она стабильно движется к [целевым] 2%".

На нефтяном рынке во вторник цены остаются под давлением продаж после попыток стабилизации на азиатской сессии. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,2 за баррель (-0,6% и -0,9% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $81,85 за баррель (-0,6% и -1% в понедельник).

Трейдеры оценивают последствия урагана "Берил", обрушившегося на побережье Техаса в понедельник, и следят за переговорами между Израилем и ХАМАС.

Ожидания, что при посредничестве Катара и Египта стороны договорятся о прекращении огня, оказывают некоторое давление на нефтяной рынок, говорится в обзоре команды экспертов StoneX, который цитирует Market Watch. Аналитики, однако, отмечают, что "подобные переговоры прежде много раз проваливались".

Последствия урагана "Берил" оказались менее серьезными, чем ожидалось. Тем не менее, некоторые объекты энергетической инфраструктуры в Техасе по-прежнему не работают из-за последствий урагана.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-12,9% и -11,8% "префы"), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-12,8%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (-10,1%), ПАО "Артген" (-10%), ПАО "Россети Кубань" (-9,7%), "Селигдара" (-8,5%), "ТГК-2" (-8,5%), ПАО "Таттелеком" (-8,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-8,3%).

Без дивидендов во вторник на Мосбирже торговались акции ПАО "Евротранс" (-16,2%), ПАО "Диасофт" (-7%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-4,7%), ПАО "Группа Астра" (-4,3%), ПАО "Светофор Групп" (-6,2%), ПАО "Лензолото" (-2,8% и -3,6% "префы").

Выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (+19,1% и +21,9% "префы"), ПАО "Левенгук" (+4,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,1 млрд рублей (из них 14,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,71 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,4 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").