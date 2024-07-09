Крупнейшие экспортеры в июне снизили продажу валюты на 2% до $14,6 млрд

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в июне 2024 года составили $14,6 млрд, снизившись на 2% относительно предыдущего месяца. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте Банком России.

При этом на фоне периода выплаты налогов среднедневной объем чистых продаж экспортеров увеличился во второй половине месяца на 69% (до 12 июня - $533 млн, после этой даты - $902 млн).

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в апреле 2024 года составило 104%, увеличившись на 7 процентных пунктов (п.п.) относительно марта в условиях продажи накопленных ранее валютных депозитов, в том числе для выплаты компаниями дивидендов по результатам 2023 года.

До введения санкций, в первой половине июня, физические лица осуществили нетто-покупки иностранной валюты на сумму 71,8 млрд рублей, при этом во второй половине месяца, несмотря на укрепление рубля, покупки валюты составили всего 28,5 млрд рублей, из которых 14,7 млрд рублей пришлось на "токсичную" валюту (покупки осуществлялись через банки), а 13,7 млрд рублей – на валюты дружественных стран (покупки проводились преимущественно через биржевой рынок).

Снижение нетто-покупок иностранной валюты во второй половине месяца происходило на фоне кратковременного роста спредов на покупку-продажу иностранной валюты через банки.

Совокупный объем их нетто-покупок в июне составил 100,2 млрд рублей, сократившись относительно мая в 1,8 раза (в мае купили на сумму 178,9 млрд рублей). Также не наблюдалось роста спроса на наличную иностранную валюту, в июне физические лица приобрели наличной валюты на сумму 15,7 млрд рублей, в январе-мае 2024 года в среднем - на 21,9 млрд рублей.