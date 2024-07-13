РФ вновь смягчает требование о репатриации валютной выручки

Обязательный порог снижен с 60% до 40%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами смягчено второй раз менее чем за месяц.

Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. В конце июня правительство объявило о снижении этого порога до 60%. Теперь же, как сообщила пресс-служба кабинета министров, этот порог снижен до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно будет репатриировать уже менее половины внешней выручки.

"Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности", - сказано в сообщении.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. В апреле после непростого обсуждения - так, против обязательной продажи традиционно выступал Банк России - мера была продлена, причем не до конца года, как изначально предполагалось, а сразу на год, до 30 апреля 2025 года.

Часть требований при продлении была смягчена (например, с 90 до 120 дней был увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами), при этом основные пороги - зачисление не менее 80% выручки и продажа не менее 90% от этого объема - тогда власти менять не стали.

Требования распространяются на 43 группы компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Правительство, аргументируя необходимость продления обязательной продажи валютной выручки, заявляло, что она показала свою эффективность в стабилизации ситуации на валютном рынке. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, не раз говорила, что обязательная продажа не оказывает значимого влияния на динамику курса рубля и является больше психологическим фактором. "Мы считаем, что важность этой меры для рынков второстепенна. Скорее она имеет психологическое значение для некоторых экономических субъектов, которые не анализируют торговые балансы", - отмечала она.

При этом, говорила Набиуллина, ЦБ рассчитывает, что если обязательная продажа и будет продлена, то "сама жесткость требований будет постепенно ослабевать, и придет больше понимания, что здесь работают именно рыночные факторы".

Аналитики допускали, что укрепление рубля в первые дни после введения американских санкций против Московской биржи и прекращения биржевых торгов долларом и евро в России может подтолкнуть власти к корректировке режима обязательной продажи экспортной выручки.