Региональные госзаказчики могут получить право на совместную офсетную закупку

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Заказчики одного субъекта РФ могут получить право на проведение совместной закупки на заключение контракта со встречными инвестиционными обязательствами (офсетный контракт - ИФ). Соответствующий проект поправок (№667365-8) к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) размещен в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Сам документ подготовлен и внесен на рассмотрение нижней палаты рядом сенаторов Совета федерации и депутатов Госдумы РФ. Законопроект включает в себя поправки, уточняющие различные положения 44-ФЗ, связанные с заключением офсетных контрактов, проведением закупок у единственного поставщика, с ведением различных реестров, организацией документооборота в рамках закупочного процесса, работы контрольных органов и т.п.

Вместе весело закупать

В случае с офсетными контрактами законодатели предлагают разрешить госзаказчикам из одного субъекта РФ проводить не только централизованные, но и совместные офсетные закупки.

"В частности, механизм централизованных закупок в ряде случаев не может быть применен в связи со сложностями передачи средств, являющихся источником финансирования, от каждого заказчика в один уполномоченный орган (одно уполномоченное учреждение), например, средств обязательного медицинского страхования, которые по общему правилу доводятся непосредственно до конкретной организации здравоохранения, - объясняется необходимость поправок в пояснительной записке к законопроекту. - В этой связи предлагается ввести возможность проводить совместную закупку для удовлетворения поставщиком потребностей нескольких заказчиков одного субъекта РФ".

При этом в самом законопроекте оговаривается, что в случае проведения совместной офсетной закупки должен быть сохранен ее минимальный ценовой порог (100 млн рублей), вне зависимости от количества офсетных контрактов, заключаемых по результатам такой закупки.

Также предлагается расширить сферу применения офсетных контрактов – распространить их не только на промышленную продукцию.

"В настоящее время заключение такого контракта возможно исключительно в случае, если товар, являющийся объектом закупки, является промышленной продукцией, - отмечается в записке. - Указанное обстоятельство исключает возможность заключения контракта со встречными инвестиционными обязательствами в отношении товара, не являющегося промышленной продукцией (например, сельскохозяйственная продукция, продукция семеноводства)".

Для решения этой проблемы предлагается установить, что предметом офсетного контракта может быть товар (любой - ИФ), "производство которого создано, модернизировано, освоено" на территории РФ.

О необходимости таких или похожих уточнений госзаказчики из субъектов РФ отмечали еще весной прошлого года. Тогда некоторые субъекты РФ предлагали, в частности, дополнить 44-ФЗ положениями, позволяющими осуществлять офсетную закупку совместно с госкомпаниями (с субъектами 223-ФЗ), дающими возможность использовать средства ФОМС для оплаты офсетных контрактов в сфере медицины, заключенных с медучреждениями через регионального посредника - единого заказчика.

В свою очередь, также год назад Минфин отмечал, что не видит необходимости корректировки 44-ФЗ в части офсетных контрактов.

"Офсетный контракт в грамотных руках - хороший инструмент, - говорил весной прошлого года заместитель министра финансов Алексей Лавров. - Считаем правильным оставить нормативную базу как есть и смотреть за использованием инструмента".

Впрочем, он отмечал, что в сегменте офсетных контрактов пока имеются и неурегулированные вопросы. В частности, по его словам, необходимо разобраться с системой централизации ресурсов (в рамках одного субъекта) для офсетных контрактов и продолжить эксперимент.

Механизм офсетных соглашений начал действовать в рамках 44-ФЗ с 2016 года. По такому контракту поставщик-инвестор обязуется за свой счет наладить на территории субъекта РФ производство определенного товара и поставлять этот товар заказчику. Последний, в свою очередь, должен обеспечить внесение такого поставщика в специальный реестр единственных поставщиков.

Летом 2022 года были приняты поправки к 44-ФЗ, которые снизили ценовой порог для офсетных контрактов в рамках госзакупок до 100 млн рублей с 1 млрд рублей. При этом Минфин отмечал, что планка в 1 млрд рублей слишком высока, и это сдерживает применение механизма офсетных контрактов.

Этими же поправками предусмотрено, что инвестор, реализовавший офсетный контракт, сможет продавать до 30% продукции в режиме едпоставщика для любого заказчика (не только для того, с которым заключен контракт - ИФ) соответствующего субъекта РФ.

Минфин рассчитывал, что после принятия этих поправок в течение двух лет субъекты РФ заключат около двух десятков офсетных контрактов. К настоящему времени число таких контрактов действительно приближается к 20. Однако большая их часть заключена Москвой и Санкт-Петербургом.

"Дробь", но не барабанная

Также законопроектом предусмотрено уточнение ряда положений 44-ФЗ, касающихся закупок у единственного поставщика. В частности, предлагается "разрешить" дробление при осуществлении закупок малого объема (ЗМО, до 600 тыс. рублей).

"Следует отметить, что 44-ФЗ не содержит запрета на "дробление закупок", который ранее был предусмотрен 94-ФЗ (предшественник закона "О контрактной системе"), при этом содержит предельные размеры, в рамках которых заказчик вправе осуществить закупки необходимых товаров, работ, услуг, в том числе несколько соответствующих закупок", - отмечается в записке.

При этом заказчики неоднократно отмечали, что контрольные и правоохранительные органы нередко считают закупку однотипных товаров с использованием названной нормы именно "дроблением" и признают это нарушением закупочного законодательства.

Здесь законодатели предлагают уточнить положения 44-ФЗ и указать, что с использованием нормы о ЗМО может быть заключено несколько контрактов в отношении однородных либо идентичных товаров, работ, услуг.

По данным Минфина, в 2023 году объем ЗМО в рамках госзакупок должен был составить около 1,3 трлн рублей, что соответствует примерно 10% общего объема закупок, планировавшихся к осуществлению в прошлом году. Для обеспечения учета и контроля такого объема денежных средств была подготовлена и уже утверждена правительством РФ "Концепция совершенствования закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объема на период до 2027 года".

Сам документ предусматривает подготовку и утверждение единых правил осуществления ЗМО, направленных, в частности, на обеспечение централизованного учета и прослеживаемости таких закупок. При этом предполагается создать отдельный каталог товаров, наиболее часто закупаемых в рамках ЗМО. В нем планируется дать не просто подробное описание таких (конкретных - ИФ) товаров, а с учетом цифровых паспортов отечественной промышленной продукции (их использование предусмотрено законом "О промполитике РФ" - ИФ). Также планируется создать единые требования к информационным системам, которые будут использоваться для проведения ЗМО.

По данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", в прошлом году госзаказчики провели в электронной форме 1,4 млн закупок малого объема. Из них 728 тыс. было осуществлено с использованием ЕАТ "Березка", 411 тыс. - "Портала поставщиков" Москвы, более 200 тыс. - ЭТП для госзакупок.

Еще ряд положений законопроекта устанавливает порядок заключения контракта с единственным поставщиком с использованием Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. Речь идет о том, что с 1 января 2025 года заказчики должны будут использовать ЕИС (формировать с ее помощью различные документы, размещать в системе информацию и документы о таких закупках) при заключении контрактов с едпоставщиками. Но только в ряде случаев. Теперь эту норму предлагается распространить на все случаи закупок у единственного поставщика.