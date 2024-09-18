Правительство наметило централизацию закупок федеральных госорганов в 2026-2028 годах

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правительство планирует перевести федеральные органы власти на централизованные закупки товаров, работ, услуг в 2026-2028 годах, следует из плана мероприятий ("дорожной карты") по централизации госзакупок, утвержденного соответствующим распоряжением правительства. Документ опубликован на сайте правительства.

"Такая централизация позволяет избавить государственные органы от части административных процедур при проведении тендеров, а также снизить стоимость приобретаемых товаров или услуг за счет большого объема закупок", - объясняют чиновники.

Сама "дорожная карта" предусматривает поэтапный переход федеральных госорганов на централизованные закупки. При этом к 1 декабря 2024 года Минфин и Федеральная антимонопольная служба должны определить первые 10 госорганов, которые с начала 2026 года должны будут перейти на централизованные закупки. Последние должны будут осуществляться с помощью одного или нескольких уполномоченных федеральных казенных учреждений.

К этому же времени должен быть определен и утвержден перечень типовых товаров, работ, услуг, которые предполагается закупать централизовано.

К 1 декабря 2025 года Минфин и ФАС должны определить вторую группу федеральных госорганов (также 10 министерств и ведомств). Им предстоит перейти на централизованные закупки с начала 2027 года.

В третью группу планируется включить оставшиеся, еще неохваченные централизацией, федеральные госорганы. Перечень этих ведомств должен быть сформирован к 1 декабря 2026 года. Их переход на централизованные закупки намечен на 2028 год.

Также из "дорожной карты" следует, что с 2026 года механизм централизованных закупок будет действовать не только в отношении типовых товаров, работ, услуг, но и не типовых.

В России с 2020 года проводится эксперимент по централизованной закупке товаров (канцтовары и бумага) для нужд ряда госорганов. Тогда ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" было наделено полномочиями на планирование и осуществление в 2020-2023 годах (с продлением на 2024 год) централизованных закупок канцелярских принадлежностей и бумаги для нужд Росимущества, Федеральной пробирной палаты, Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) и Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), включая их территориальные органы.

По результатам этого эксперимента планировалось получить готовое решение по организации централизованных закупок, которое в дальнейшем можно было бы распространить на другие федеральные госорганы.

По данным Минфина, доля совместных (в том числе централизованных) закупок в настоящее время невелика и фактически не меняется в течение нескольких последних лет. Так, в 2020 году госзаказчики разместили 32 тысячи извещений об осуществлении совместных закупок (1,5% от общего числа извещений) на 165 млрд рублей (1,8% от общего объема извещений). В прошлом году было размещено 42,8 тыс. таких извещений (1,8%) на общую сумму 366 млрд рублей (3,5%).