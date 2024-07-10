TSMC во II квартале нарастил выручку на 40%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company во втором квартале 2024 года нарастил выручку на 40%.

Как сообщается в пресс-релизе TSMC, в июне доходы выросли на 32,9% до 207,87 млрд новых тайваньских долларов ($6,4 млрд).

Выручка в апреле-июне составила 673,51 млрд долларов ($20,7 млрд) по сравнению с 480,84 млрд долларов во втором квартале 2023 года. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали 652,05 млрд долларов, сама компания - $19,6-20,4 млрд.

Акции TSMC подорожали на 0,5% по итогам торгов в Тайбэе в среду. Котировки ее американских депозитарных расписок (ADR) растут на 2,4% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке.